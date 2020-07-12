Центры занятости вновь начали выдавать направления на работу
Центры занятости Брянской области вновь начали выдачу направлений на работу. Об этом сообщили на сайте ведомства. Это стало возможным благодаря выходу из режима противоэпидемических ограничений, связанных с коронавирусом.
Получать направления безработные брянцы могут двумя способами: через личный кабинет портала «Работа в России» или лично обратившись в органы службы занятости по предварительной записи. Для этого нужно записаться на прием по телефону своего центра занятости.
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ИСТОЧНИК KP.RU