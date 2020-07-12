Центры занятости вновь начали выдавать направления на работу

12 Июль 2020 2020-07-12T10:13:25+03:00

Получать направления безработные брянцы могут двумя способами: через личный кабинет портала «Работа в России» или лично обратившись в органы службы занятости. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Центры занятости Брянской области вновь начали выдачу направлений на работу. Об этом сообщили на сайте ведомства. Это стало возможным благодаря выходу из режима противоэпидемических ограничений, связанных с коронавирусом.

Получать направления безработные брянцы могут двумя способами: через личный кабинет портала «Работа в России» или лично обратившись в органы службы занятости по предварительной записи. Для этого нужно записаться на прием по телефону своего центра занятости.

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ИСТОЧНИК KP.RU