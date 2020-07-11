2020-07-11T21:38:08+03:00
Общество

Брянцам пообещали новые троллейбусы

О планах по закупке рассказал Игорь Чубчиков
Мария Дедкова
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Ситуация с троллейбусами в городе остается сложной, парк изношен почти на 100%.Ситуация с троллейбусами в городе остается сложной, парк изношен почти на 100%.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске в этом году пообещали новые троллейбусы. Однако город не попал в программу «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» , по которой регионы могут получить новый транспорт по скидке.

По словам начальника отдела по транспорту Игоря Чубчикова, еще не все потеряно, ведь программа действует пять лет:

- Будем участвовать и дальше. В рамках программы можно обновить не только троллейбусный парк, но и автобусы.

Кроме того, в интервью телеканалу "Городской " Игорь Чубчиков отметил, что троллейбусы в этом году закупать все же планируют.

- В каком объеме сказать не готов. Будем искать возможности, - сказал Игорь Александрович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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