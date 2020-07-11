Брянцам пообещали новые троллейбусы
В Брянске в этом году пообещали новые троллейбусы. Однако город не попал в программу «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» , по которой регионы могут получить новый транспорт по скидке.
По словам начальника отдела по транспорту Игоря Чубчикова, еще не все потеряно, ведь программа действует пять лет:
- Будем участвовать и дальше. В рамках программы можно обновить не только троллейбусный парк, но и автобусы.
Кроме того, в интервью телеканалу "Городской " Игорь Чубчиков отметил, что троллейбусы в этом году закупать все же планируют.
- В каком объеме сказать не готов. Будем искать возможности, - сказал Игорь Александрович.
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ИСТОЧНИК KP.RU