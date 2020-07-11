В Брянске в ДТП пострадал юный велосипедист-нарушитель

11 Июль 2020 2020-07-11T16:20:59+03:00

По предварительной информации, 12-летний мальчик не уступил дорогу машине "Фольксваген Поло". Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянске на улице 17 сентября дорогу не поделили велосипедист и автомобилист. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля около 20.10, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 12-летний мальчик ехал со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Западной и не уступил дорогу машине "Фольксваген Поло".

В ДТП юный велосипедист поранил голову. Его осмотрели медики, оказали первую помощь и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU