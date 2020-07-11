Эксперты озвучили причину гибели группы Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T16:01:36+03:00

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Эксперт-юрист Андрей Курьяков назвал причину гибели группы Игоря Дятлова. На пресс-конференции он озвучил итоги прокурорской проверки, сообщает сайт kp.ru.

Специалисты опровергли версию о том, что причиной гибели туристов был ураган. Также, по мнению экспертов, не состоятельной оказалась история о сейсмических явлениях. Не нашла подтверждение и мнение о том, что молодых людей убил один из участников группы - Семен Золотарев.

Проверка показала, что версия с лавиной подтвердилась. Однако эксперт отметил, что это не единственная причина трагедии. Лавина накрыла палатку, и единственное верное решение в этой ситуации - резко разрезать ее и выскочить.Это и сделали студенты. Группа спустилась к деревьям, там они развели костер. Однако погода ухудшилась поднялся ветер, стало холодать. Причиной гибели большинства туристов стало переохлаждение, еще троих - сильные травмы, полученные при сходе лавины.

По мнению Андрея Курьянова, шансов спастись у ребят не было.

Напомним, в 1959 году студенты Уральского политехнического института отправились в лыжный поход по северу Свердловской области. Дойти до финальной точки не удалось никому. Группа погибла. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bryansk.kp.ru/video/embed/789926" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU