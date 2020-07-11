В Брянске коронавирусом заразились 13 человек

11 Июль 2020 2020-07-11T13:25:52+03:00

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В Брянске за сутки коронавирус выявили у 13 человек. Накануне было 15 таких случаев, сообщает оперативный штаб региона.

Областной центр до сих пор остается лидером по общему числу заболевших. С начала эпидемии здесь зарегистрировали 2848 случаев COVID-19.

Помимо Брянска новые случаи 11 июля выявили в 11 муниципалитетах.

Всего количество заболевших в области достигло 6725 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU