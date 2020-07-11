В Брянске при пожаре на улице Крахмалева спасли трех человек

11 Июль 2020 2020-07-11T09:56:41+03:00

Оказалось, что загорелась мебель в подсобном помещении. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

К счастью, никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В Брянске поздно ночью 11 июля произошел пожар на улице Крахмалева. В 3.29 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании.

На место выехали две автоцистерны и автолестница. Оказалось, что загорелась мебель в подсобном помещении.

22 жильца вышли на улицу сами, а вот 3 пришлось спасать сотрудникам МЧС.

В 3.47 возгорание ликвидировали.

К счастью, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

Что стало причиной возгорания, выяснят эксперты.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU