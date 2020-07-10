Строительство дороги Брянск-1-Брянск-2 подошло ко второму этапу

10 Июль 2020 2020-07-10T19:21:45+03:00

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В Брянске строительство новой дороги – защитной дамбы, соединяющей Володарский и Фокинский районы, подошло ко второму этапу. При этом работы первого этапа еще продолжаются. Строители делают песчано-подстилающий слой насыпи.

Дорожники уже смонтировали одну из трех водоспускных труб, предназначенных для водоотведения при паводках. Также на защитной дамбе сделали 30 колодцев для приема дождевой воды. Кроме этого, на объекте продолжается строительство моста через Снежку. Две мостовые опоры уже полностью готовы, рабочие бетонируют третью стойку.

Уже заключен контракт на строительство второй очереди магистрали. Победителем конкурса стала подрядная организация, ведущая текущее строительство. Планируется, что на втором этапе трассу будут прокладывать от моста через реку Снежку в сторону Володарского района. Уже начались подготовительные работы, рассказали в пресс-службе администрации города Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU