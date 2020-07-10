В Саудовскую Аравию отправили почти 90 тонн брянской говядины

10 Июль 2020 2020-07-10T18:35:04+03:00

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Из Брянской области в Королевство Саудовская Аравия направили почти 90 тонн говядины. Качество продукции проконтролировали специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Они проверили пять контейнеров общим весом около 90 тонн. Вся брянская продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-получателя.

Брянская говядина вначале будет доставлена до Новороссийска автотранспортом, а затем по морю отправится к конечному получателю, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU