В Саудовскую Аравию отправили почти 90 тонн брянской говядины
Из Брянской области в Королевство Саудовская Аравия направили почти 90 тонн говядины. Качество продукции проконтролировали специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
Они проверили пять контейнеров общим весом около 90 тонн. Вся брянская продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-получателя.
Брянская говядина вначале будет доставлена до Новороссийска автотранспортом, а затем по морю отправится к конечному получателю, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU