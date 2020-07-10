2020-07-10T18:21:14+03:00
Общество

В Брянской области с начала года четыре ребенка выпали из окна

Один случай закончился трагически
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области с начала года зафиксировано четыре факта выпадения маленьких детей из окон. Один случай закончился смертью несовершеннолетнего.

Обычно оставшиеся без присмотра дети самостоятельно залезают на окна и, опираясь на москитную сетку, вместе с ней выпадают на улицу.

Брянская полиция призывает взрослых к бдительности и просит не оставлять детей без присмотра. Важно следить, чтобы ребятишки не подходили к открытым окнам.

Не следует ставить малышей на подоконники, нельзя разрешать им играть около окон, напомнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24