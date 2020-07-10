В Брянской области с начала года четыре ребенка выпали из окна
В Брянской области с начала года зафиксировано четыре факта выпадения маленьких детей из окон. Один случай закончился смертью несовершеннолетнего.
Обычно оставшиеся без присмотра дети самостоятельно залезают на окна и, опираясь на москитную сетку, вместе с ней выпадают на улицу.
Брянская полиция призывает взрослых к бдительности и просит не оставлять детей без присмотра. Важно следить, чтобы ребятишки не подходили к открытым окнам.
Не следует ставить малышей на подоконники, нельзя разрешать им играть около окон, напомнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU