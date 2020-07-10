2020-07-10T17:16:04+03:00
Общество

В брянском сквере «Литий» устанавливают фонтан

Работы по благоустройству места отдыха выполнены на треть
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Почти треть этой общественной территории уже готова, на клумбах даже появились цветы и газонная трава.Почти треть этой общественной территории уже готова, на клумбах даже появились цветы и газонная трава.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается ремонт сквера «Литий». Почти треть этой общественной территории уже готова, на клумбах даже появились цветы и газонная трава. Позднее здесь высадят новые деревья и вернут из питомника старые.

В настоящее время ведется монтаж фонтана. Уже построена подземная насосная станция, готовят чаши фонтана. Продолжается мощение дорожек тротуарной плиткой.

Кроме этого, рядом со сквером отремонтируют дорогу, сделают водоотведение. Также рассматривается возможность благоустройства территории около нового детского сада на улице Новозыбковской в районе сквера «Литий», рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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