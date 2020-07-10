2020-07-10T16:36:44+03:00
Общество

Брянские пограничники задержали иностранца за дачу взятки

Гражданин иностранного государства пытался незаконно проникнуть в страну
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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На брянской границе остановили гражданина Армении, который пытался проникнуть в Россию. Его задержали 9 июля 2020 года в Климовском районе, в пункте пропуска «Новые Юрковичи».

Мужчина предложил сотрудникам погрануправления заплатить за въезд в страну. Его предупредили, что за дачу взятки ему грозит ответственность, однако иностранец не отказался от своего намерения. Гражданин иностранного государства был задержан.

Пограничное управление напоминает, за предложение денег должностному лицу гражданину грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Сейчас действует распоряжение правительства, временно ограничивающее въезд иностранцев на территорию страны.

Если у граждан есть какие-либо вопросы о пересечении российской границы, можно их задать по телефону 8(4832) 72-26-10, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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