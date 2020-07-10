2020-07-10T16:00:51+03:00
Общество

Брянский областной суд вынес приговор банде из Новозыбкова

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Брянский областной суда на основании единодушного обвинительного вердикта коллегии присяжных 10 июля 2020 года вынес приговор трем участникам организованной преступной группы.

Мужчин в возрасте от 40 до 47 лет признали виновными в похищении человека, вымогательстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Помимо этого, организатора группы признали виновным в незаконном лишении свободы и мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что в городе Новозыбкове с 14 июля по 11 декабря 2018 года преступники совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Так, злоумышленники похитили и держали в специально подготовленном помещении местного жителя. Они силой требовали переоформить на них квартиру в Москве стоимостью свыше 5 миллионов рублей. В результате многочисленных побоев пострадавший скончался.

Кроме этого, один из обвиняемых, обещая оказать помощь в приобретении недвижимости, выманил у пожилой жительницы Новозыбкова 1 миллион рублей.

Организатору преступной группы дали 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и штрафом 300 тысяч рублей. Двух других преступников приговорили к 14 и 11 годам с ограничением свободы на полтора года и штрафом 100 тысяч рублей. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Кроме этого, в пользу потерпевшей стороны взыскали более 1 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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