В Брянской области за смерть 11-летней школьницы осудили на семь лет

10 Июль 2020 2020-07-10T15:01:34+03:00

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима

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В Брянской области осудили виновника смертельного ДТП.

В ноябре 2019 года ранее судимый 23-летний житель Стародуба сбил 11-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги. Школьница в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась.

Суд установил, что в момент аварии молодой человек был нетрезв, у него отсутствовали водительские права. Кроме этого, у его автомобиля были неисправны тормоза.

Стародубский районный суд приговорил виновного к 7 годам 2 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

Помимо этого виновнику ДТП на два года запретили садиться за руль. Также он должен выплатить родителям погибшей школьницы два миллиона рублей компенсации морального вреда.

Приговор пока еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU