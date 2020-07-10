В Брянске бывшего начальника 192-го завода будут судить за взятку

10 Июль 2020 2020-07-10T16:07:49+03:00

За свои услуги с 2016 по 2018 год экс-руководитель получил две взятки на общую сумму 292 тысячи рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 2016 по 2018 годы он получил 292 тысячи рублей

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Областная прокуратура утвердила обвинение во взяточничестве в отношении бывшего руководителя бюро внешних закупок акционерного общества «192 Центральный завод железнодорожной техники».

Должностное лицо обвиняют в получении взяток за заключение договоров поставок с нарушениями законодательства, допущенными по просьбе заинтересованных организаций. За свои услуги с 2016 по 2018 год экс-руководитель получил две взятки на общую сумму 292 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Володарский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU