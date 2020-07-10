2020-07-10T12:21:12+03:00
Общество

В Брянске обновился коэффициент распространения коронавируса

10 июля он равен 0,797
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. 10 июля он составил 0,797. Это немного больше, чем накануне. Днем ранее этот показатель был равен 0,788.

Однако коэффициент продолжает держаться ниже 0,8. Это позволило с 6 июля приступить ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений в Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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