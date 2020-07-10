В Брянской области кинологи помогли спасти человека

10 Июль 2020 2020-07-10T10:52:38+03:00

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В Брянской области пропавшего мужчину помогли найти кинологи исправительной колонии № 5.

В селе Дареевичи Стародубского района инвалид детства вечером ушел из дома в неизвестном направлении. На следующий день мужчину, имеющего серьезные проблемы со здоровьем, объявили в розыск. К поискам подключилась группа кинологов с собаками.

По словам родственников, пропавший мужчина всегда ходил только по проезжей части. Поэтому первоначально исследовали все окрестные дороги, но это не дало результатов.

По предложению старшего инструктора кинологической группы исправительной колонии № 5 Николая Покатило решили исследовать засеянное рапсом поле. Там была автомобильная колея, напоминавшая дорогу.

Здесь немецкая овчарка Кант взяла след, и приблизительно через километр пропавший мужчина был найден. Он получил солнечный удар и находился практически без сознания.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и передали сотрудникам полиции, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU