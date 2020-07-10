2020-07-10T10:28:01+03:00
Общество

Брянский лен оценил министр сельского хозяйства

В регионе продолжается Всероссийский день поля
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За пять лет посевы льна увеличили с 650 до 1100 гектар.За пять лет посевы льна увеличили с 650 до 1100 гектар.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянскую область с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Высокопоставленный гость стал участником Всероссийского дня поля. В рамках визита он побывал на предприятии «Брянский лен», осмотрел льняные поля и перерабатывающий завод.

ООО «Брянский лен» выращивает лен-долгунец и производит из него высококачественное короткое и длинное волокно. За пять лет посевы льна увеличили с 650 до 1100 гектар. За сутки на заводе перерабатывают 15 тонн продукции. Предприятие получает господдержку на развитие льноводства, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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