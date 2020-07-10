2020-07-10T08:50:37+03:00
Общество

В Брянской области погиб молодой мотоциклист

ДТП случилось вечером 9 июля
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Брянской области 9 июля около 20.20 случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 23-летний мотоциклист.

Байкер двигался со стороны Смоленска в сторону Брянска. На 144 километре дороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» он врезался в остановившийся для поворота налево автомобиль Hyundai Elantra, за рулем которого была 46-летняя женщина. В результате столкновения молодой человек погиб.

Полиция проводит проверку причин и обстоятельств случившегося, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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