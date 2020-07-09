Генпрокурор России встал на защиту истощенной брянской девочки
Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал принять исчерпывающие меры по защите истощенной брянской девочки.
Приемная мать не воспитывала и ухаживала за малышкой. Девочка не проходила диспансеризацию, ей не проводились прививки.
Уголовное дело завели и на приемного родителя, и на ответсвенного сотрудника органов опеки.
- В отношении супруга обвиняемой проводится процессуальная проверка в связи с оставлением малолетней в опасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры России. - Кроме того, уголовно-правовая оценка также дается бездействию должностных лиц Брянской городской больницы № 1, которые не включали в план диспансеризации ребенка с 2015 года. При этом своевременное проведение таких мероприятий позволило бы предотвратить наступление столь негативных последствий.
В ведомстве пообещали проконтролировать ход этого дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU