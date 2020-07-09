Брянцы просят осветить пешеходный переход

9 Июль 2020 2020-07-09T18:28:12+03:00

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Жители Брянска просят осветить пешеходный переход по проспекту Московскому в районе остановки «Школа №28». Рядом с темным местом расположено здание отдельного батальона городской дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Граждане в социальных сетях беспокоятся о безопасности сотрудников полиции, которые вынуждены ходить там каждый день. Они просят руководителей города установить над переходом светодиодный прожектор.

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ИСТОЧНИК KP.RU