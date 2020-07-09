В Брянской области украли чугунные батареи

9 Июль 2020 2020-07-09T18:00:44+03:00

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В Севске Брянской области двое приятелей ограбили пустующую квартиру. Злоумышленники взломали дверь, срезали и унесли четыре чугунные отопительные батареи. Так как хозяйка жилья сейчас живет в Брянске и редко бывает в этом доме, кражу заметили соседи, они же и обратились в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимых местных жителей. 45-летний и 59-летний мужчины уже успели сдать радиаторы на металлолом. Полицейские изъяли похищенное имущество, позднее его вернут хозяйке.

Злоумышленникам предъявили обвинение в краже. Им может грозить до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU