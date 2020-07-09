В Брянске на Литейном мосту сделали семь пролетов
В Брянске продолжается строительство первой очереди Литейного моста. Сейчас подрядчики устанавливают три опоры в русле Десны. Завершить монтаж всех 12 опор планируют к концу июля.
Параллельно с этим уже уложили 63 из 99 балок. На стройплощадку доставили еще 19 балок. На мосту в настоящее время смонтировано семь пролетов.
Помимо этого строители укрепляют откосы дорожной насыпи, делают ливневую канализацию, переносят линии связи, организовывают пешеходные зоны. В целом первая очередь Литейного моста готова на 75%, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU