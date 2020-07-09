В Брянской области выбрали лучшие магазины
Брянский областной Совет потребительской кооперации провел конкурс «Лучший магазин потребкооперации», посвященный 125-летию организации и профессиональному празднику.
Для победы торговым предприятиям необходимо было соблюсти 15 критериев, таких как размер среднего чека и объем розничного товарооборота. Также рассматривали объем продаж на одного сельского жителя и закупку сельхозпродуктов.
Победили в конкурсе 10 автоматизированных магазинов из разных районов области. Им вручат свидетельства и подарки, сотрудники получат премии, рассказали в пресс-службе Брянского облпотребсоюза.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU