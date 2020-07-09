2020-07-09T16:01:31+03:00
Общество

ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей

Андрей БЕЛОВ
Поделиться:
Фото: "ВТБ".Фото: "ВТБ".
Изменить размер текста:

ГК ВТБ Лизинг в рамках программ операционного лизинга и компания «Лаборатория Умного Вождения», российский разработчик и интегратор телематических решений для автомобилей, разработали специальные условия подключения Connected Car устройств для проекта «Умный Автомобиль». Новое решение позволяет клиентам лизинговой компании уменьшить ежемесячные лизинговые платежи.

Программа доступна для всех автомобилей с установленной системой «Элемент» или подключенных к connected car платформе smartdriving.io - Элемент. Она предоставляет клиентам ГК ВТБ Лизинг расширенный сервис мониторинга - отчеты и статистику использования автомобилей, удаленное управление автопарком, а также обеспечивает дополнительную безопасность автомобиля и снижает риск угона машины.

«Благодаря синергии финансового и технологического продукта наши клиенты получают выгодное предложение для приобретения автомобилей в операционный лизинг и сервисов по управлению автопарком. За счет того, что система «Элемент» аккредитована у многих партнеров, ее использование обеспечивает снижение стоимости владения автомобилем, а также повышает сохранность объекта лизинга», – прокомментировал Артем Киселев, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

Теперь клиенты ГК ВТБ Лизинг смогут приобрести автомобиль вместе с интегрированным решением на специальных условиях с предоставлением соответствующих льгот.

«Совместно с ВТБ Лизинг мы нацелены сделать использование умных автомобилей более доступным. Благодаря телематическому оборудованию для автопарков открывается множество новых возможностей: удаленная диагностика технического состояния, контроль стиля вождения, удалённое управление и контроль автомобилей, контроль геозон, статистики использования и множество других доступных сервисов. Теперь всё это стало финансово более выгодно для клиентов ВТБ Лизинг. Мы благодарны нашим партнёрам за доверие и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», -прокомментировал Тимур Кузеев, директор по развитию компании «Лаборатория Умного Вождения».

При интеграции решения «Умный Автомобиль» в программы операционного лизинга ГК ВТБ Лизинг важным аспектом стало наличие у технического партнера действующих проектов с автопроизводителями и аккредитация в страховых компаниях. Благодаря соответствию параметров требованиям страховщиков по риску «Угон», а также стандартов телематических данных выбор партнера был остановлен на компании «Лаборатория Умного Вождения». Разработчик реализует проект с АВТОВАЗ LADA Connect и аккредитован у крупнейших страховых компаний по указанным критериям.

Лицензия № 1000.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
БМЗ на охрану окружающей среды затратит 12 миллионов рублей
Брянцы просят осветить пешеходный переход
В Брянской области украли чугунные батареи
В Брянске на Литейном мосту сделали семь пролетов
В Брянске осудили адвоката, пытавшегося "отмазать" Алексея Сабадашева
В Брянской области выбрали лучшие магазины
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
На брянской границе остановили клубнику и яблоки
Жителя Брянской области осудили за убийство
Раздельный сбор теперь и в Навле
В Брянске с привокзальной площади убрали памятник Ленину
Брянцы просят сделать тротуар до Путевки
ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов
Житель Фокина до смерти забил жену
Гендиректор предприятия «Брянский лен» предстанет перед судом
В ДТП на проспекте Московском в Брянске пострадал 20-летний парень
Жители Брянска обсудят проект планировки участка автодороги Брянск 1 – Брянск 2
В Брянской области муниципальное предприятие загрязняет ручей
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области открылась выставка «Всероссийский День поля 2020»
В Брянской области коронавирусом заболели 40 человек
В Брянске возле автовокзала столкнулись маршрутка и легковушка
Брянская горадминистрация проиграла суд перевозчику Дмитрию Махотину
В Брянске доведенную до истощения опекунами девочку выписали из больницы
В Брянске бытовую ссору проверяют правоохранители
В Брянской области День поля пройдет в 3D-формате
Брянские ветераны органов внутренних подарили книги
Житель Брянской области получил 10 лет за убийство