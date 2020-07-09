На брянской границе остановили клубнику и яблоки

9 Июль 2020 2020-07-09T15:58:54+03:00

В Брянской области пресекли нелегальный ввоз в страну более 35 тонн яблок и клубники. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Ягоды и фрукты пытались перевезти из Белоруссии

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В Брянской области пресекли нелегальный ввоз в страну более 35 тонн яблок и клубники. В начале июля сотрудники областной Госавтоинспекции задержали в районе города Унечи два грузовых автомобиля, в которых перевозили ягоды и фрукты.

После проверки сотрудниками Россельхознадзора выяснилось, что продукция попала в Россию из Республики Беларусь без необходимых документов. Поэтому 16,306 тонн клубники и 19,486 тонн яблок были уничтожены на полигоне в Унечском районе.

Водителей, граждан Белоруссии, привлекли к административной ответственности, рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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ИСТОЧНИК KP.RU