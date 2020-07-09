Жителя Брянской области осудили за убийство

9 Июль 2020 2020-07-09T15:25:03+03:00

Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима

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В декабре 2019 года в Почепском районе Брянской области 33-летний местный житель забил насмерть 42-летнего знакомого.

Трагедия произошла в частном доме в деревне Бумажная Фабрика. После избиения руками, ногами, а также деревянной палкой потерпевший скончался в больнице.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 8 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU