Гендиректор предприятия «Брянский лен» предстанет перед судом

9 Июль 2020 2020-07-09T14:28:53+03:00

Следствие установило, что на движущихся частях производственного оборудования отсутствовали средства защиты. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В декабре 2019 года на предприятии «Брянский лен» в поселке Дубровка произошла трагедия. На рабочем месте погибла женщина. 47-летняя сотрудница по переработке льна попала в барабан включенного конденсора. Следствие установило, что на движущихся частях производственного оборудования отсутствовали средства защиты.

К уголовной ответственности привлекли 44-летнего генерального директора ООО «Брянский лен», жителя Псковской области. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда на производстве, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело передано в Дубровский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU