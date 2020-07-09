2020-07-09T14:28:53+03:00
Общество

Гендиректор предприятия «Брянский лен» предстанет перед судом

44-летнего жителя Псковской области обвиняют в нарушении правил охраны труда
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Следствие установило, что на движущихся частях производственного оборудования отсутствовали средства защиты.Следствие установило, что на движущихся частях производственного оборудования отсутствовали средства защиты.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В декабре 2019 года на предприятии «Брянский лен» в поселке Дубровка произошла трагедия. На рабочем месте погибла женщина. 47-летняя сотрудница по переработке льна попала в барабан включенного конденсора. Следствие установило, что на движущихся частях производственного оборудования отсутствовали средства защиты.

К уголовной ответственности привлекли 44-летнего генерального директора ООО «Брянский лен», жителя Псковской области. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда на производстве, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело передано в Дубровский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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