2020-07-08T13:45:34+03:00
Общество

Брянский театр драмы закрывает сезон

Прощальная церемония пройдет онлайн
Мария Дедкова
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Актеры в видео формате подведут итоги прошедшего сезона и поделится планами на будущий юбилейный 95-й сезон.Актеры в видео формате подведут итоги прошедшего сезона и поделится планами на будущий юбилейный 95-й сезон.Фото: Елена РАКОВА
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Брянский театр драмы завершает 94-й театральный сезон. Церемония закрытия пройдет 10 июля онлайн.

- В условиях ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции нынешний сезон выдался особенно коротким, но не менее насыщенным, - говорят актеры. - С 20 марта деятельность театра полностью перешла в интернет-пространство. Проводились трансляции ранее записанных спектаклей текущего репертуара, мы делились видеоматериалами самостоятельных работ и авторских проектов, вместе со зрителями переживали время самоизоляции.

Актеры в видео формате подведут итоги прошедшего сезона и поделится планами на будущий юбилейный 95-й сезон.

Церемонию закрытия можно будет посмотреть на сайте, сообщили в пресс-службе театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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