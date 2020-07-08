Брянский театр драмы закрывает сезон
Брянский театр драмы завершает 94-й театральный сезон. Церемония закрытия пройдет 10 июля онлайн.
- В условиях ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции нынешний сезон выдался особенно коротким, но не менее насыщенным, - говорят актеры. - С 20 марта деятельность театра полностью перешла в интернет-пространство. Проводились трансляции ранее записанных спектаклей текущего репертуара, мы делились видеоматериалами самостоятельных работ и авторских проектов, вместе со зрителями переживали время самоизоляции.
Актеры в видео формате подведут итоги прошедшего сезона и поделится планами на будущий юбилейный 95-й сезон.
Церемонию закрытия можно будет посмотреть на сайте, сообщили в пресс-службе театра.
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ИСТОЧНИК KP.RU