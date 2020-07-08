Брянский театр драмы закрывает сезон

8 Июль 2020 2020-07-08T13:45:34+03:00

Актеры в видео формате подведут итоги прошедшего сезона и поделится планами на будущий юбилейный 95-й сезон. Фото: Елена РАКОВА

Изменить размер текста: A A

Брянский театр драмы завершает 94-й театральный сезон. Церемония закрытия пройдет 10 июля онлайн.

- В условиях ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции нынешний сезон выдался особенно коротким, но не менее насыщенным, - говорят актеры. - С 20 марта деятельность театра полностью перешла в интернет-пространство. Проводились трансляции ранее записанных спектаклей текущего репертуара, мы делились видеоматериалами самостоятельных работ и авторских проектов, вместе со зрителями переживали время самоизоляции.

Актеры в видео формате подведут итоги прошедшего сезона и поделится планами на будущий юбилейный 95-й сезон.

Церемонию закрытия можно будет посмотреть на сайте, сообщили в пресс-службе театра.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU