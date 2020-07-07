2020-07-07T08:20:20+03:00
Общество

Брянские водоемы стали мельчать

Жители области отмечают падение воды в реках и озерах
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Водоемы начали возвращаться в привычные берега. Горожане отмечают, что вода спадает уже в течение недели.Водоемы начали возвращаться в привычные берега. Горожане отмечают, что вода спадает уже в течение недели.Фото: Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области реки и озера стали входить в свои берега. Об этом пишут жители в социальных сетях.

Напомним, в июне из-за обильных дождей и последующего сброса воды водохранилищами в Десногорске и Людиново значительно вырос уровень воды в реках и озерах области. В Брянске вода затопила пляжи и прибрежную территорию.

Сейчас, судя по снимкам, водоемы начали возвращаться в привычные берега. Горожане отмечают, что вода спадает уже в течение недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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