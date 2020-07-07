Брянские водоемы стали мельчать

7 Июль 2020 2020-07-07T08:20:20+03:00

Водоемы начали возвращаться в привычные берега. Горожане отмечают, что вода спадает уже в течение недели. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Жители области отмечают падение воды в реках и озерах

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В Брянской области реки и озера стали входить в свои берега. Об этом пишут жители в социальных сетях.

Напомним, в июне из-за обильных дождей и последующего сброса воды водохранилищами в Десногорске и Людиново значительно вырос уровень воды в реках и озерах области. В Брянске вода затопила пляжи и прибрежную территорию.

Сейчас, судя по снимкам, водоемы начали возвращаться в привычные берега. Горожане отмечают, что вода спадает уже в течение недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU