Брянские водоемы стали мельчать
Жители области отмечают падение воды в реках и озерах
Водоемы начали возвращаться в привычные берега. Горожане отмечают, что вода спадает уже в течение недели.Фото: Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области реки и озера стали входить в свои берега. Об этом пишут жители в социальных сетях.
Напомним, в июне из-за обильных дождей и последующего сброса воды водохранилищами в Десногорске и Людиново значительно вырос уровень воды в реках и озерах области. В Брянске вода затопила пляжи и прибрежную территорию.
Сейчас, судя по снимкам, водоемы начали возвращаться в привычные берега. Горожане отмечают, что вода спадает уже в течение недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU