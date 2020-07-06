В Брянске открыли охоту на любителей тонировки

6 Июль 2020 2020-07-06T19:15:41+03:00

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В Брянске с 6 по 8 июля проходит профилактическая акция «Тонировка». Сотрудники полиции останавливают машины, у которых стекла не соответствуют нормативам по светопропусканию.

При обнаружении затемненных стекол водителя оштрафуют на 500 рублей и потребуют удалить тонировку. В случае невыполнения требований при повторной остановке автомобилиста привлекут к административной ответственности. Ему выпишут штраф за тонировку, а также штраф за невыполнение требований сотрудника полиции от 500 до 1000 рублей или арестуют на 15 суток.

За первое полугодие 2020 года сотрудники ГИБДД города Брянска выявили 1792 факта управления машинами, у которых светопропускание стекол не соответствовало нормам, рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.

Тонировка автомобильных стекол негативно влияет на безопасность дорожного движения, так как ухудшает обзор дороги. Госавтоинспекция просит автолюбителей не затемнять стекла в своих машинах. Ведь от этого зависят жизнь и здоровье участников дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU