В Брянской области граждане перевели мошенникам свыше шести с половиной миллионов рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T18:33:14+03:00

В Брянской области за неделю в полицию поступило 35 сообщений от обманутых граждан. Доверчивые жители перевели злоумышленникам 6 миллионов 617 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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В Брянской области за неделю в полицию поступило 35 сообщений от обманутых граждан. Доверчивые жители перевели злоумышленникам 6 миллионов 617 тысяч рублей.

Чаще всего мошенники предпочитают называть себя сотрудниками банков. И под видом предоставления тех или иных услуг выясняют данные банковских карт, с которых впоследствии выводят все сбережения. На такую удочку за неделю попались 26 человек. С их счетов пропало 5 миллионов 285,6 тысяч рублей. Кроме этого, злоумышленники охотно используют социальные сети. Таким образом им удалось обмануть 60-летнюю жительницу Выгоничского района.

В другом случае за "помощь" родственнику, задержанному за совершение преступления, 68-летняя жительница Володарского района отдала 40 тысяч рублей. При похожих обстоятельствах 30 тысяч рублей лишилась еще одна пожилая жительница Володарки.

Популярную среди мошенников схему обещания компенсации за приобретенные лекарства использовали в отношении 81-летней женщины. В течение нескольких дней злоумышленники звонили жительнице Советского района и выманивали у нее деньги. Когда пенсионерка поняла, что ей врут, она уже успела перечислить 798 тысяч рублей.

Также доверчивых граждан продолжают обманывать при помощи сайтов бесплатных объявлений. Мошенники звонят по указанным номерам и говорят, что согласны приобрести выставленную на продажу вещь или услугу. Сообщив, что готовы незамедлительно заплатить за товар, они выманивают у людей данные банковских карт и снимают все имеющиеся там деньги.

По всем поступившим заявлениям полицейские уточняют подробности, будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU