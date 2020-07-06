Мэр Брянска раскритиковал медленный ремонт улицы Бежицкой
Мэр Брянска обратил внимание на медленный ремонт улицы Бежицкой. Глава городской администрации заявил о возможности заменить подрядчика.
О ремонте дорог говорили на совещании, посвященном реализации нацпроекта.
Шесть автодорог готовятся к сдаче. Первые комиссионные приемки начнутся уже на этой неделе.
Однако компания ООО «Дубровский водоканал», которая выиграла торги по обустройству тротуаров на нескольких улицах, в частности на улице Бежицкой не спешит выполнять условия договора.
Глава Брянской городской администрации отметил, что работы ведутся недопустимо медленно и поручил профильным службам разобраться в ситуации.
- Если у подрядной организации нет желания или не хватает производственной мощности для эффективной организации рабочего процесса, то у нас есть возможность заменить такого подрядчика, - сказал Александр Макаров.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU