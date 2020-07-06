Мэр Брянска раскритиковал медленный ремонт улицы Бежицкой

6 Июль 2020 2020-07-06T18:12:17+03:00

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Мэр Брянска обратил внимание на медленный ремонт улицы Бежицкой. Глава городской администрации заявил о возможности заменить подрядчика.

О ремонте дорог говорили на совещании, посвященном реализации нацпроекта.

Шесть автодорог готовятся к сдаче. Первые комиссионные приемки начнутся уже на этой неделе.

Однако компания ООО «Дубровский водоканал», которая выиграла торги по обустройству тротуаров на нескольких улицах, в частности на улице Бежицкой не спешит выполнять условия договора.

Глава Брянской городской администрации отметил, что работы ведутся недопустимо медленно и поручил профильным службам разобраться в ситуации.

- Если у подрядной организации нет желания или не хватает производственной мощности для эффективной организации рабочего процесса, то у нас есть возможность заменить такого подрядчика, - сказал Александр Макаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU