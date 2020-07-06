В Брянске отремонтируют двор по улице Калинина

6 Июль 2020 2020-07-06T17:49:55+03:00

В Советском районе Брянска ремонтируют двор по улице Калинина. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Советском районе Брянска ремонтируют двор по улице Калинина. Территория, ограниченная домами №101, 103, 105, 107, 109, составляет 2 100 квадратных метров. В настоящее время подрядчики устанавливают бортовой камень, они уже засыпали щебнем дворовой проезд, частично сделали тротуар.

В целом во дворе заасфальтируют 1 700 квадратных метров. Будет расширена парковка. Планируется обустройство детской площадки, сейчас готовят территорию для установки игрового комплекса. Также во дворе по улице Калинина обновят уличное освещение, сделают лавочки, урны, ограждения, засеют газон.

Параллельно с благоустройством на объекте идет модернизация теплотрассы. Коммунальщики специально начали эти работы заранее, чтобы впоследствии в случае аварии не разрушать новый тротуар, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU