Житель Суража поджег возлюбленную и погиб сам

6 Июль 2020 2020-07-06T17:22:32+03:00

Огонь перекинулся на дом. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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Страшная трагедия произошла в суражском селе Нивное. Здесь погибла семейная пара.

5 июля в больницу с ожогами госпитализировали мужчину и женщину.

Правоохранители выяснили, что произошло на самом деле.

Оказалось, 42-летний местный житель поссорился со своей сожительницей. Мужчина облил ее бензином и поджег. Осознав происходящее, он попытался потушить возлюбленную, но огонь перекинулся на него самого и дом.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью".

Врачи не смогли спасти мужчину и женщину.

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ИСТОЧНИК KP.RU