2020-07-06T17:22:32+03:00
Происшествия

Житель Суража поджег возлюбленную и погиб сам

По факту трагедии следователи завели уголовное дело
Мария Дедкова
Поделиться:
Огонь перекинулся на дом.Огонь перекинулся на дом.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
Изменить размер текста:

Страшная трагедия произошла в суражском селе Нивное. Здесь погибла семейная пара.

5 июля в больницу с ожогами госпитализировали мужчину и женщину.

Правоохранители выяснили, что произошло на самом деле.

Оказалось, 42-летний местный житель поссорился со своей сожительницей. Мужчина облил ее бензином и поджег. Осознав происходящее, он попытался потушить возлюбленную, но огонь перекинулся на него самого и дом.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью".

Врачи не смогли спасти мужчину и женщину.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24