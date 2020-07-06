Житель Суража поджег возлюбленную и погиб сам
Страшная трагедия произошла в суражском селе Нивное. Здесь погибла семейная пара.
5 июля в больницу с ожогами госпитализировали мужчину и женщину.
Правоохранители выяснили, что произошло на самом деле.
Оказалось, 42-летний местный житель поссорился со своей сожительницей. Мужчина облил ее бензином и поджег. Осознав происходящее, он попытался потушить возлюбленную, но огонь перекинулся на него самого и дом.
- Следователями проведен осмотр места происшествия, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью".
Врачи не смогли спасти мужчину и женщину.
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ИСТОЧНИК KP.RU