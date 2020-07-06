В Брянской области выяснили причину гибели рыбы в реке Корна

6 Июль 2020 2020-07-06T15:11:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее в интернете появилась информация о мертвой рыбе в реке Корна в Новозыбковском районе. Специалисты природоохранной прокуратуры и отдела госконтроля водных ресурсов при совместной проверке подтвердили данный факт.

В пойме реки выше по течению от канализационного сооружения обнаружили мертвую рыбу. Взятые пробы воды не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам.

Загрязнение водоема произошло из-за прорыва трубы новозыбковского городского водоканала. За нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств к административному наказанию привлекли руководителя муниципального предприятия, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU