В Брянской области выяснили причину гибели рыбы в реке Корна
Ранее в интернете появилась информация о мертвой рыбе в реке Корна в Новозыбковском районе. Специалисты природоохранной прокуратуры и отдела госконтроля водных ресурсов при совместной проверке подтвердили данный факт.
В пойме реки выше по течению от канализационного сооружения обнаружили мертвую рыбу. Взятые пробы воды не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам.
Загрязнение водоема произошло из-за прорыва трубы новозыбковского городского водоканала. За нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств к административному наказанию привлекли руководителя муниципального предприятия, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU