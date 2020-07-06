2020-07-06T15:11:08+03:00
Общество

В Брянской области выяснили причину гибели рыбы в реке Корна

В Новозыбковском районе произошел прорыв канализационной трубы местного водоканала
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Ранее в интернете появилась информация о мертвой рыбе в реке Корна в Новозыбковском районе. Специалисты природоохранной прокуратуры и отдела госконтроля водных ресурсов при совместной проверке подтвердили данный факт.

В пойме реки выше по течению от канализационного сооружения обнаружили мертвую рыбу. Взятые пробы воды не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам.

Загрязнение водоема произошло из-за прорыва трубы новозыбковского городского водоканала. За нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств к административному наказанию привлекли руководителя муниципального предприятия, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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