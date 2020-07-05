2020-07-05T21:18:54+03:00
Общество

В Брянской области подростки попали в аварию

Молодые люди ехали на мопеде
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое подростков.

В Брянске вечером 4 июля на улице Абашева 43-летний водитель Renault Megane Scenic не пропустил мопед ALPHA.

За рулем двухколесного транспорта находился 16-летний водитель. В результате столкновения он получил ушибы головы и кистей. Ему назначили лечение на дому.

Серьезней пострадала 17-летняя пассажирка. У девушки закрытый перелом колена и ушибы мягких тканей головы. Ее госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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