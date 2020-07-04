В Брянской области украли три тонны металла

4 Июль 2020 2020-07-04T14:25:10+03:00

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В Брянске четыре приятеля украли 3 тонны металла из грузовых поездов. Один из мужчин ранее работал в ведомственной охране. Ему был известен график отправления грузовых составов со станции Брянск II. Именно он подговорил трех безработных знакомых заняться грабежом.

Злоумышленники работали по одинаковой схеме. В Западном парке станции Брянск-Льговский залезали в грузовые вагоны и в определенном месте выкидывали из состава груз. Затем они возвращались на условленное место и увозили металл.

За первые два случая они смогли сдать полторы тонны металлолома. В третий раз друзья были пойманы с поличным при сборе похищенного на перегоне Полужье – Выгоничи. Ими из поезда Брянск – Гомель было скинуто 1,7 тонны груза.

Сотрудники линейного отдела МВД и УФСБ России по Брянской области задержали трех злоумышленников. Четвертому удалось сбежать. Однако чуть позже он сам явился с явкой с повинной.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела за групповую кражу. В ближайшее время дела обвиняемых передадут в суд, рассказали в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU