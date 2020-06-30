На Брянск обрушился ливень

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:28:51+03:00

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На Брянск вечером 30 июня обрушился ливень. Одновременно поднялся сильный ветер. В социальных сетях горожане вновь начали выкладывать фотографии затопленных улиц. Это проблема для Брянска не нова - в городе каждый раз после дождя образуются "реки".

Напомним, 30 июня в Брянской области прогнозировали грозу и сильный ветер. Сотрудники МЧС прислали жителям области оперативное предупреждение.

К слову, сильный ветер и дождь прогнозируют в регионе и 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU