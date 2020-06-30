2020-06-30T09:39:21+03:00
Общество

В Брянской области борются с браконьерами на реках

Природоохранная прокуратура выявила больше 80 нарушений
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Уголовные дела за незаконный лов рыбы завели в отношении 25 браконьеров. 13 дел уже направлены в суд, по остальным проводится проверка.Уголовные дела за незаконный лов рыбы завели в отношении 25 браконьеров. 13 дел уже направлены в суд, по остальным проводится проверка.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области ведется борьба с браконьерством на реках. За 2019 год и первые месяцы 2020 года было выявлено свыше 80 нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли восемь человек.

Уголовные дела за незаконный лов рыбы завели в отношении 25 браконьеров. 13 дел уже направлены в суд, по остальным проводится проверка. Суд вынес 11 обвинительных приговоров, в результате осужденные выплатили в российский бюджет 277 тысяч рублей штрафов, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, закон запрещает рыболовам использовать взрывчатые и химические вещества, электроток. Также запрещена подводная охота с использованием электронных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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