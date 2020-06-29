Стал известен еще один кандидат на выборы губернатора Брянской области

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:55:58+03:00

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В Брянской области продолжается избирательная кампания к выборам губернатора.

29 июня стало известно имя еще одного кандидата. Им оказался представитель партии "Гражданская платформа" Дмитрий Корнилов. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Напомним, выборы губернатора Брянской области пройдут 13 сентября 2020 года.

Бороться за пост главы региона будут Сергей Курденко, Александр Богомаз и Андрей Архицкий. Об их выдвижении стало известно чуть раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU