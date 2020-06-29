В Брянске убрали незаконные ларьки у ТЦ "Родина" и на Кургане Бессмертия

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:52:59+03:00

Выяснилось, что в ночь с 27 на 28 июня предприниматель выставил павильоны с броской вывеской «Табак». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

За демонтаж павильонов предприниматель будет должен больше 40 тысяч рублей

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В Брянске в понедельник, 29 июня, убрали ларьки у ТЦ "Родина" и на Кургане Бессмертия. Их установили незаконно.

Выяснилось, что в ночь с 27 на 28 июня предприниматель выставил павильоны с броской вывеской «Табак».

- Результаты проверки, проведенной сегодня отделом торговли и управлением муниципального контроля, показали, что оба НТО были установлены со значительным нарушением границ размещения, размера торговой площади, а также вида торговых объектов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В разрез с условиями договора, предприниматель поставил торговые павильоны там, где посчитал более удобным и выгодным, также самостоятельно определил вид продукции, которой решил торговать. В связи с выявленными серьезными нарушениями действие паспортов временных объектов было приостановлено, а сами торговые объекты демонтированы и определены на временное хранение.

Теперь предприниматель должен около 40 тысяч рублей за демонтаж ларьков и по 300 рублей в сутки за хранение.

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ИСТОЧНИК KP.RU