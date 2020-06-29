Брянский лыжник Александр Большунов стал обладателем большого хрустального глобуса

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:51:29+03:00

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Наш земляк Александр Большунов получил большой хрустальный глобус Кубка мира. Заслуженную награду спортсмену вручили в Москве спустя несколько месяцев после проведения соревнований. Из-за пандемии коронавируса спортивные состязания закончились досрочно, также не было традиционной церемонии награждения.

Помимо большого глобуса спортсмен получил малый хрустальный глобус за победу в зачете дистанционных гонок. Александр Большунов стал первым российским лыжником, взявшим престижный трофей Кубка мира за победу в общем зачете.

Напомним, Александр Большунов родился в селе Подывотье Севского района Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU