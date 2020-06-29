Руководителей брянского хлебокомбината №1 наказали
Работники брянского хлебокомбината №1 обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку соблюдения на предприятии трудового законодательства.
Контролирующий орган выявил ряд нарушений. Так, одного из сотрудников хлебокомбината не ознакомили с приказом о дисциплинарном взыскании в установленный законом трехдневный срок. Кроме этого, прокуратура Фокинского района установила, что водителям предприятия своевременно не предоставляли график рабочих смен.
В адрес руководства организации внесено прокурорское представление, к ответственности привлекли двух должностных лиц. Также в отношении руководителя предприятия возбуждено административное дело за нарушение трудового законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU