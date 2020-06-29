В Брянске возложили цветы к монументу на площади Партизан
29 июня, в День партизан и подпольщиков руководители области возложили цветы к вечному огню у монумента на площади Партизан. Торжественная церемония прошла с соблюдением всех санитарных норм, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
День партизан и подпольщиков появился в российском праздничном календаре благодаря брянским депутатам. В 2009 году по инициативе областной думы президент подписал указ об учреждении новой памятной даты в честь подвига партизан и подпольщиков.
В годы Великой Отечественной войны Брянщина была крупным центром партизанского движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU