В Брянске возложили цветы к монументу на площади Партизан

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:15:13+03:00

29 июня, в День партизан и подпольщиков руководители области возложили цветы к вечному огню у монумента на площади Партизан. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Сегодня в стране вспоминают партизан и подпольщиков

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29 июня, в День партизан и подпольщиков руководители области возложили цветы к вечному огню у монумента на площади Партизан. Торжественная церемония прошла с соблюдением всех санитарных норм, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

День партизан и подпольщиков появился в российском праздничном календаре благодаря брянским депутатам. В 2009 году по инициативе областной думы президент подписал указ об учреждении новой памятной даты в честь подвига партизан и подпольщиков.

В годы Великой Отечественной войны Брянщина была крупным центром партизанского движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU