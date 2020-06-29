В Брянской области с начала года завели 181 коррупционное дело
В Брянской области в 2020 году зарегистрировано 181 коррупционное дело. За первые пять месяцев общее количество подобных преступлений снизилось почти на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Большинство из них – 75 – связано с получением взяток. Пытались дать деньги за решение своих вопросов 40 человек.
Правоохранители выявили 28 фактов посредничества, а также 21 случай мелкого взяточничества. К уголовной ответственности привлекли 69 человек. Наложили арест на имущество коррупционеров стоимостью 16 миллионов рублей.
Граждане давали и брали как крупные, так и мелкие взятки. Размер мзды варьировался от одной тысячи до 8 миллионов рублей. Общий ущерб от преступной деятельности равен 42 миллионам рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU