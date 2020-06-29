В Брянской области мошенник не разжалобил суд

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:07:09+03:00

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В Брянской области рассмотрели возможность о досрочном освобождении мошенника.

Установлено, что осужденный с сообщниками продавал биологически активные добавки и лекарства по ценам выше реальных в десятки раз. В основном жертвами мошенника становились пенсионеры. В целом от его деятельности доверчивые покупатели лишились почти двух миллионов рублей.

В июне 2014 года мужчину за мошенничество приговорили к 12 годам лишения свободы и обязали выплатить 500 тысяч рублей штрафа. Наказание он отбывает в Брянской области в исправительной колонии №6.

В 2020 году 45-летний заключенный подал прошение на условно-досрочное освобождение. Однако суд отказал в удовлетворении его ходатайства из-за того, что осужденный не выплатил положенный ему штраф. Постановление суда еще не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU