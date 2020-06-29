2020-06-29T13:21:51+03:00
Общество

В Брянской области чиновник попался на взятке

Высокопоставленное лицо за плату оказывало содействие предпринимателю
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области расследуют преступление о получении взятки крупным чиновником и его подчиненным.В Брянской области расследуют преступление о получении взятки крупным чиновником и его подчиненным.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области расследуют преступление о получении взятки крупным чиновником и его подчиненным.

Предварительно установлено, что с августа 2018 года по декабрь 2019 года заместитель управления капитального строительства Брянской области получил от гендиректора строительной организации 195 тысяч рублей за покровительство и попустительство при приемке работ по муниципальным контрактам. В преступной деятельности был также задействован заместитель начальника отдела управления капстроительства.

В отношении чиновников ранее уже было возбуждено дело о получении взятки. Новый эпизод также приобщили к делу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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