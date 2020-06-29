В Брянской области чиновник попался на взятке
В Брянской области расследуют преступление о получении взятки крупным чиновником и его подчиненным.
Предварительно установлено, что с августа 2018 года по декабрь 2019 года заместитель управления капитального строительства Брянской области получил от гендиректора строительной организации 195 тысяч рублей за покровительство и попустительство при приемке работ по муниципальным контрактам. В преступной деятельности был также задействован заместитель начальника отдела управления капстроительства.
В отношении чиновников ранее уже было возбуждено дело о получении взятки. Новый эпизод также приобщили к делу. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе следственного комитета Российской Федерации по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU