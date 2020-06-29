Жители Брянской области отдали мошенникам почти два с половиной миллионов рублей

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:34:11+03:00

Под видом сотрудников финансовых учреждений преступники смогли обмануть 25 человек на общую сумму 2 миллиона 362,1 тысячи рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Жители Брянской области перечислил мошенникам 2 миллиона 434,8 тысяч рублей. В полицию за неделю обратились 32 обманутых гражданина.

Самой распространенной схемой изъятия денег остаются телефонные звонки якобы из банков. Под видом сотрудников финансовых учреждений преступники смогли обмануть 25 человек на общую сумму 2 миллиона 362,1 тысячи рублей.

Также популярным у мошенников остается интернет. При помощи социальных сетей за неделю им удалось украсть деньги у трех жителей областного центра. Через взломанные страницы злоумышленники просили у доверчивых граждан определенную сумму денег.

Продолжается «развод» на деньги через сайты бесплатных объявлений. Таким образом своих сбережений за неделю лишились трое жителей региона, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU