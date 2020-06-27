2020-06-27T20:11:01+03:00
Происшествия

Пропавшего в Брянске 72-летнего пенсионера нашли живым

Пожилого брянца искали почти сутки
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, сообщество "Лиза Алерт Брянск".Фото: vk.com, сообщество "Лиза Алерт Брянск".
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Поиски 72-летнего брянца Анатолия Деревянко завершились благополучно. Его нашли живым. Новостью поделились волонтеры отряда «Лиза Алерт» в соцсетях в субботу, 27 июня.

Пенсионер пропал накануне. Его оставили в автомобиле родственники, а сами отлучились на пять минут. По возвращению выяснилось, что старика в машине нет.

Первоначально поиски родные вели самостоятельно – осматривали близлежащую территорию, опрашивали прохожих. А около 21.00 они обратились за помощью к волонтерам. Те, частности, распространили около 300 ориентировок, из которых следовало, что Анатолий Деревянко плохо видит, нуждается в медицинской помощи и дезориентирован.

Первую информацию об Анатолии Деревянко поисковики получили около полудня 27 июня. Также удалось отыскать его обувь. А самого брянца нашли около 16.00. Его состояние удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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