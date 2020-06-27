По поправкам в Конституцию проголосовала брянский сенатор Галина Солодун
В общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию поучаствовала член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Брянской облдумы Галина Солодун. Произошло это в утром в субботу, 27 июня. Ее избирательным участком стал №94 в Советском районе Брянска.
Напомним, в регионе проходит третий день голосования.
Указом президента общероссийское голосование назначено на 1 июля. Но участки решили открыть раньше: чтобы граждане смогли голосовать более равномерно в течение недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU