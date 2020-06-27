2020-06-27T17:50:34+03:00
Общество

По поправкам в Конституцию проголосовала брянский сенатор Галина Солодун

Произошло это утром 27 июня
Анна ЛЕВКИНА
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В общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию поучаствовала брянский сенатор Галина Солодун.В общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию поучаствовала брянский сенатор Галина Солодун.
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В общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию поучаствовала член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Брянской облдумы Галина Солодун. Произошло это в утром в субботу, 27 июня. Ее избирательным участком стал №94 в Советском районе Брянска.

Напомним, в регионе проходит третий день голосования.

Указом президента общероссийское голосование назначено на 1 июля. Но участки решили открыть раньше: чтобы граждане смогли голосовать более равномерно в течение недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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